Condamnat la 7 ani de inchisoare, primarul de Orhei si-a instalat un brad de 24 de metri in centrul orasului, a decorat strazile cu luminite si a adus o multime de Mosi Craciuni: "El gaseste de unde...din banii proprii" - VIDEO

In piata Vasile Lupu din Orhei s-au adunat aseara cateva sute de oamenii la sarbatoarea de inaugurare a bradului. Oamenii spun ca totul este foarte frumos si-i aduc doar cuvinte de lauda lui Şor.

Ilan SOR, PRIMAR ORHEI: "Voi face tot posbilul ca dvs sa aveti parte de cadouri si surprize din partea lui Mos Craciun. Astazi inauguram cel mai mare brad din tara. Ohreiul este capitala tarii."

"Primarul e bun din toate punctele de vedere. - De unde a luat bani pentru acest eveniment? - Din banii proprii."

"Am primit cadouri, ne-am indulcit. El face totul pentru Orhei, el gaseste de unde."

"Ce au pus totul era. Zahar, ulei, faina, hrisca, faina."

Sarbatoarea a continuat pentru orheeni cu muzica si dans.

Ilan Sor a fost condamnat de prima instanta in vara lui 2017 la 7 ani si jumatate de inchisoare, in dosarul Bancii de Economii si Procurorii il acuza ca ar fi obtinut din aceasta 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. Primarul de Orhei se declara nevinovat si se plimba in libertate pana se va pronuntat decizia Curtii de Apel Cahul.