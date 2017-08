Condamnat la 9 ani de inchisoare, Vlad Filat a depus o plangere la CEDO - VIDEO

Fostul premier este nemultumit de faptul ca procesul sau de judecata a fost inchis, desi nu ar fi existat temei, ca nu i s-a respectat dreptul de a-si aduce in instanta toti martorii si ca i-au incalcat viata privata, facand publice unele probe din dosar care ar tine de intimitatea acestuia.

Fostul lider PLDM mai invoca in plangere si faptul ca a fost tinut in arest preventiv fara motiv si ca nu i s-a oferit posibilitatea de a face declaratii pentru presa. In vara anului 2016, dupa un proces cu usile inchise, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si corupere pasiva.