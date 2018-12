Condamnat la puscarie, Ilan Sor si-a luat certificatul de integritate si anunta ca va participa la parlamentarele din 2019: "O sa mut sediul Guvernului la Orhei, dupa ce castigam alegerile" - VIDEO

Intr-un video publicat pe pagina de facebook a unui post TV din Orhei, Ilan Sor anuntat ca partidul sau va participa la alegerile parlamentare din februarie 2019. Sor sustine ca a intocmit deja lista de partid cu care va merge la alegeri. El va candida si pe lista Partidului Sor si pe circumscriptie uninominala.

In discursul sau, primarul de Orhei, care e condamnat de prima instanta la 7 ani de puscarie in dosarul fraudelor de la Banca de Economii, sustine ca daca Partidul Sor va castiga alegerile parlamentare, va muta sediul guvernului de la Chisinau la Orhei, iar ministerele vor fi mutate in regiuni.

Ilan SOR, PRIMAR DE ORHEI: "Dragi orheieni, draga familie, in ultimii 3 ani am reusit sa facem multe. Totul este rezultatul muncii noastre. Am facut drumuri bune... Da, noi mai avem multe de facut. Eu vreau mai mult, eu vreau sa fac mai multe, vreau sa maresc pensiile, sa fac fabrici aici. Din pacate, in calitate de primar nu pot sa fac multe, iar pentru asta am luat decizia de a candida la alegerile parlamentare. Sa participam la alegeri impreuna cu partidul. Sunt sigur ca vom castiga alegerile.

Partidul Sor este uniciul partid care stie sa raspunda pentru actiunile sale si sa indeplineasca promisiunile electorale.

Eu sunt sigur ca voi putea conduce Moldova. Eu va promit ca imediat cum o sa castigam alegerile voi muta cladirea Guvernului la Orhei, iar ministerele le vom construi in mai multe regiuni ale tarii. Nu conteaza in ce functie voi fi, dar va promit ca voi ramane, aici, la Orhei".

Ilan Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, fiind invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore. El se declara nevinovat. Primarul de Orhei se va afla in libertate pana cand se va pronunta Curtea de Apel Cahul.

In februarie anul acesta, liderul PD Vlad Plahotniuc a anuntat ca democratii au pregatit un proiect de lege care prevede ca viitorii pretendenti la functii elective publice vor trebui sa obtina un certificat de integritate. Ulterior, acesta a fost adoptat in plen.