Condamnat la puscarie la Chisinau, Ilan Sor se plimba pe la Strasbourg. Acesta a fost in vizita la Parlamentul European - VIDEO

Intr-un comunicat de presa, partidul lui Sor a anuntat ca acesta s-a intalnit cu mai multi eurodeputati si s-a plans ca ar fi presat de unele partide de la noi in dosarul miliardului furat, fara a preciza care. Vizita a fost acceptata de instanta de judecata, se precizeaza in comunicat, avand in vedere ca Sor are interdectie de a parasi tara.

Ilan Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, fiind invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore. Primarul de Orhei se va afla sub control judiciar pana cand se va pronunta Curtea de Apel.