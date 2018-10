Motivul pentru care o moldoveanca a fost condamnata la puscarie pe viata in SUA - GALERIE FOTO

Potrivit presei americane, moldoveanca a fost condamnata ieri la detentie pe viata.

In luna august 2017, femeia a impuscat mortal un sofer american. Procurorii americani sustin ca, atunci, femeia l-a impuscat pe soferul de tir, in timp ce acesta dormea in vehicul, intr-o parcare dintr-un oras american.

Moldoveanca le-a spus autoritatilor ca a recurs la acest gest, dupa ce timp de mai multe zile barbatul a tinut-o inchisa intr-un apartament si a abuzat-o sexual.

In timpul procesului de judecata, moldoveanca le-a povestit autoritatior cum s-a intamplat totul, insa a refuzat sa fie audiata de procurori si judecatori.

In ziua tragediei barbatul urma sa faca mai multe livrari intr-un oras din SUA si a luat-o si pe ea cu el. La un moment dat, femeia a incercat sa fuga, insa barbatul a gasit-o si ar fi pus-o sa se dezbrace. Cateva clipe mai tarziu, cand barbatul s-a oprit intr-o parcare ca sa se odihneasca, moldoveanca a scos o arma din geanta si a tras de 4 ori in el.

Procurorul de caz sustine ca, anterior, moldoveanca ar fi avut posibilitatea sa fuga din locuinta soferului, insa nu a facut-o.