Judecatorii au mai adaugat ani de inchisoare la sentintele a doi dintre cei trei indivizi condamnati in cazul omorului minorei de la Straseni: inainte de omorul fetei au batut cu bestialitate un sofer de taxi

Potrivit avocatului familiei victimei, inainte de omorul minorei, doi dintrei cei trei condamnati au batut cu bestialitate un sofer de taxi.

Totodata, pentru comportamentul lor agresiv in timpul procesului penal in cazul omorului adolescentei de la Straseni, pe numele celor trei a fost deschis inca un dosar pentru huliganism si urmeaza ca judecatorii sa se expuna.

Astfel, individul care a fugit in Romania dupa omor, iar apoi a fost retinut in Ungaria, extradat autoritatilor de la noi si arestat la Chisinau, a mai primit 2 ani de inchisoare cu executare pentru ca l-a batut pe soferul de taxi cu o bata, iar complicele sau, care a lovit cu pumnii barbatul - 1 an de inchisoare.

Pe 26 aprilie, cei trei adolescenti care in toamna anului trecut au omorat cu bestialitate minora de 14 ani din Straseni au fost condamnati la cate 6 ani si 8 luni de inchisoare. Pedeapsa a fost micsorata de aproape trei ori deoarece sunt minori si si-au recunoscut vina. Magistratii au mai dispus ca parintii tinerilor sa achite mamei victimei prejudicii in valoare de 4 milioane de lei. In timpul sedintei, care a fost cu usile inchise, cei trei au spus ca regreta ceea ce au facut, insa dupa pronuntarea sentintei, reactia lor a fost alta.

La intrebarile jurnalistilor insa, tinerii nu au raspuns. Nici parintii condamnatilor nu au vrut sa discute cu presa. Totusi, pedeapsa acestora va fi calculata din momentul retinerii, lucru care s-a intamplat pe 30 decembrie. Astfel, cei trei adolescenti mai au de ispasit 6 ani si 4 luni de inchisoare. Mama Cristinei Parhomenco spune ca a ramas dezamagita de justitia din tara noastra.

Tot atunci magistratii de la Straseni au decis ca parintii ucigasilor trebuie sa achite cate aproximativ 6 mii de lei cheltuieli de judecata si au admis in principiu demersul avocatului mamei victimei de a incasa de la inculpati prejudicii morale si materiale in valoare de peste 4 milioane de lei. Totusi pe marginea acestei cereri se va expune instanta civila in cadrul altui proces de judecata.

Fata de 14 ani a disparut la sfarsitul lunii noiembrie dupa o plimbare in parc cu niste prieteni, iar in aceeasi zi a fost ucisa de iubitul sau si amicii lui. Abia dupa 6 zile, voluntarii au fost cei care au descoperit cadavrul Cristinei Parhomenco.

Ulterior, cei trei suspecti de 15, 16 si 17 ani au fost retinuti, nu si al patrulea, care are 13 ani si nu poate fi tras la raspundere deoarece este prea mic. Procurorii spun ca expertiza medico-legala a aratat ca fata de 14 ani a fost lovita in cap, de nenumarate ori, cu un obiect greu, iar in urma ranilor a murit.