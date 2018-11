Conditii greu de imaginat la spitalul din Balti. In sectia de pediatrie au fost surprinse imagini, in care apare un copil care sta culcat intr-un pat si este prins de maini si cap, cu niste dispozitive medicale artizanale - VIDEO

Aceste imagini au fost surprinse de un parinte, care si-a internat copilul la spitalul din Balti in sectia de traumatologie. Baietelul apare in fotografii, culcat intr-un pat vechi, care sta pe niste bucati din lemn. Mai mult, este prins de cap si maini cu niste dispozitive medicale artizanale. Nu este nimic iesit din comun, ne-au spus responsabilii de la spital.

Ala CONDREA, SEFUL SECTIEI PRIMIRI URGENTE: “Parintii nu inteleg ca asa e bine. Da, este vechi, dar este importanta pozitionarea corecta. “

Cand am intrat in salon, bucatile de lemn nu mai erau acolo, la fel si anexele artizanale. Doctorii ne-au spus ca acestea au fost duse in depozit si au refuzat sa ni le arate.

Mai mult, podeaua si peretii din salon sunt jerpeliti, iar mobilierul vechi. Asta desi sectia de chirurgie si traumatologie din cadrul departamentului de pediatrie este singura din spitalul din Balti. Doctorii s-au grabit sa ne duca in sectiile proaspat renovate, afirmand ca situatia nu este atat de grava precum pare.

Unii parinti sustin ca si-ar fi dorit conditii mai bune in spital.

“Conditiile sunt asa cum sunt. Cladirea este veche. Trebuie sa pastram macar asta, pentru ca mai rau nici nu se poate. “

“Desigur ca nu este atat de frumos. Totul a ramas de pe timpurile sovietice. As fi vrut sa fie conditii mai bune. Cearsafurile, paturile. Medicii sunt buni. “

“Eu cred ca trebuie de apelat la granturi, pentru a construi spitalul dupa standarde europene. “

Cei din adminstratia spitalului ne-au mai spus ca asemenea paturi exista in sectia de traumatologie inca de cand aceasta a aparut si de atunci nu au mai fost schimbate.