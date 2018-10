Cum arata spitalul in care sunt cazati oamenii evacuati din blocul in care s-a produs explozia - FOTO/VIDEO

In urma exploziei din sectorul Rascani, victimele au fost cazate in incinta fostului spital a Cailor Ferateferoviar, actual Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii.

Pe langa asistenta medicala, oamenii au parte de asistenta psihologica, dar si de trei mese pe zi. Acum, la Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii sunt cazate 19 persoane.

Conditiile din spital:

Astazi, femeia de 30 de ani si fiul ei de patru ani, scosi de sub daramaturi in noaptea de duminica spre luni sunt condusi pe ultimul drum la Cimitirul de pe strada Doina. In urma deflagratiei care a avut loc sambata seara, 4 persoane si-au pierdut viata, iar 8 oameni au fost raniti. Patru dintre ei raman internati in spital, printre care un salvator, dar si femeia de 32 de ani, starea careia este grava.