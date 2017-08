Conducerea USM ar fi comis ilegalitati in perioada admiterii, afirma Consiliul Rectorilor. Acesta a cerut Ministerului Educatiei sa intervina - VIDEO

Consiliul Rectorilor a constatat ca pana la admitere, Universitatea de Stat din Moldova a expediat candidatilor, prin posta electronica, mesaje de felicitare in li se spunea ca erai deja inmatriculati.

Asta sesi, potrivit Ministerului Educatiei, depunerea actelor urma sa inceapa concomitent in toate universitatile la 24 iulie 2017. Totodata, in ultima zi de depunere a dosarelor, candidatilor li s-au trimis mesaje precum ca trebuie sa depuna la comisia de admitere actele de studii in original.

Grigore BELOSTECINIC, PRESEDINTELE CONSILIUL RECTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA: ”Toti cei care au depus actele au fost instintati ca deja au fost admisi si pana la orele cinci sa depuna actele in original. Au fost rezervate de catre Ministerul Educatiei trei zile in care urmau sa depuna actele”.

Mai mult, Universitatea de Stat ar fi publicat pe site un ordin de admitere la buget din sursele universitatii, in care au fost incluse circa 660 persoane, ceea ce contravine legii. Consiliul rectorilor a cerut institutiilor statului sa se autosesizeze.

Grigore BELOSTECINIC, PRESEDINTELE CONSILIUL RECTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA: ”Pretendentii la studii au inceput sa-si retraga actele cu medii de 5-7. Toti cei care nu au trecut la locurile bugetare in toate universitatile le-au depus acolo unde este fara taxa de studii. Aceasta inmatriculare este ilegala. In ce masura au fost puse in aceeasi situatie toAte universitatile?”

Conducerea Universitatii de Stat nu a fost de gasit pentru o reactie. In ultimii 10 ani numarul de studenti s-a redus cu 61 de mii de persoane, adica peste 40%, astfel ca universitatile duc o adevarata lupta pentru a ademenii tinerii.