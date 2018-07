Conferinta cu galagie si imbranceli. In timp ce liderii PPDA, PAS si PLDM prezentau rezultatele vizitei la Strasbourg, sustinatorii partidului Sor au dat buzna in sala - VIDEO

Conferinta cu galagie si imbranceli. In timp ce liderii PPDA, PAS si PLDM prezentau rezultatele vizitei la Strasbourg, sustinatorii partidului Sor au dat buzna in sala. Analistul politic, Oazu Nantoi a incercat sa impiedice accesul protestatarilor in sala, iar asta a degenerat un adevarat scandal.