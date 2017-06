Confort de milioane la vila prezidentiala de la Condrita. De cand a devenit presedinte, Igor Dodon ar fi reparat resedinta din Codrii Moldovei - VIDEO

Despre reparatia de milioane a vilei de la Condrita, ziaristii spun ca au aflat de la oamenii care muncesc acolo si care locuiesc in satele din apropiere. Oamenii le-ar fi povestit ca resedinta este aproape de nerecunoscut, fiind renovata aproape in totalitate.



Victor MOŞNEAG, JURNALIST ZIARUL DE GARDĂ: "Ne-au spus ca au schimbat aproape totul, a fost reparat si postul de politie, va inchipuiti ce reparatie a fost..."



De altfel, si Guvernul a alocat 200 de mii de lei. Potrivit Ziarului de Garda, in luna mai Directia Generala pentru Administrarea Cladirilor Guvernului a organizat o licitatie la care au participat trei firme necunoscute pana acum.

Compania castigatoare ar fi repararat doar pardoselile. Neoficial, insa, in cladire s-ar fi facut lucrari de renovare mult mai costisitoare, despre care autoritatile sustin ca nu stiu nimic.

Victor MOŞNEAG, JURNALIST ZIARUL DE GARDĂ: „In realitate este o reparatie de milioane de lei insa nu am reusit sa aflam de unde bani... in plina criza..."

Igor Dodon insa are o explicatie.

Vila de la Condrita se afla la 35 de km de capitala in inima codrilor. Are o suprafata de peste 500 de hectare. Resedinta are o vila de vara, o terasa cu gratar, un lac artificial, un beci incapator, o ferma pentru porci si acareturi pentru pasari.

Anterior, presa a scris ca statul a cheltuit milioane de lei pentru intretinerea cladirii.