Confort, timp castigat si preturi mai mici. Iata de ce, in doar jumatate de an, numarul moldovenilor care prefera sa calatoreasca cu avionul a crescut cu jumatate - VIDEO

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Trenurile sunt vechi, calatoria dureaza o vesnicie, iar de conditii bune nici vorba. Probabil toate astea au dus la faptul ca prin gara feroviara abia de mai vezi un om. Anul trecut, potrivit statisticilor numarul moldovenilor care aleg sa calatoareasca cu trenul a scazut cu 20 la suta fata de anul 2016. "

"Erau mai multi, dar i-au alungat banditii astia pe toti din tara. Uite asa puii mei cum e cu calea ferata s-a dus pe copca, cum zice moldoveanul ala de la sat."

"Ei, desigur ca era mai multa lume, dar la microbuze mai multi se duc."

"Nu stiu unde e gara de trenuri, sunt de la sat. Poate am fost pe acolo, dar cred ca cu vreo trei ani in urma cand am venit de la Moscova. -Din ce motiv lumea nu mai calatoreste acum cu trenul? In tren te zdruncina, nu ai unde dormi."

Aproape aceeasi situatie este si la rutele de microbuze. Soferii se plang ca de la un an la altul sunt tot mai putini pasageri.

"Microbuzele sunt mai scumpe, dar ajungi mai repede si te lasa unde vrei."

"Au scazut chiar foarte mult. Ce sa facem? Vor fi pasageri vom merge, daca nu, atunci o sa stam acasa."

In schimb, tot mai multi moldoveni prefera sa ajunga la destinatie cu avionul. Potrivit datelor statistice ale Ministerului Economiei, numarul pasagerilor a crescut cu 45 la suta in ultimul an. Expertii au o explicatie simpla.

Roman CHIRCA, EXPERT ECONOMIC: "Prefera transportul aerian care este comparabil ca pret, insa este mult mai practic si rapid in deplasare. Acest fenoment a inceput odata cu companiile low-cost si concurenta acerba intre companiile aeriene."

Fapt confirmat si de pasageri, care spun ca au depasit si frica de zbor.

"Mai usor si mai repede. Mai bine cu avionul."

"Nu exista rute, confort, rapiditate.

Acest sportiv sustine ca uneori este chiar mai ieftin sa calatoresti cu avionul, decat cu trenul.

Vadim DIMITROV, LUPTATOR DE TAEKWONDO: "Cand mergi cu autobuzul sau cu trenul iti ia energia ai crampe la muschi. Un avion 5-6 ore maxim si esti pe loc. Chiar acum sunt bilete mai ieftine spre Belarus decat la trenuri."

Anul trecut peste 1,6 milioane de pasageri au calatorit cu avionul.