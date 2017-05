Consecintele ploii din 13 mai: peste o suta de gospodarii inundate si zeci de kilometri de drumuri locale, distruse

Ploaia a inundat in acest raion 152 de gospodarii, 100 beciuri, innamolind 4 fantani. in raionul Ialoveni au fost afectate localitatile Horasti, Rezeni, tipala si Puhoi. Comisiile au estimat ca in urma ploilor peste 15 km de drumuri locale au fost deteriorate , iar 3 poduri au fost distruse. Mai mult, ploaia a distrus 80 ha de floarea soarelui, 180 ha de porumb si 56 ha de grau. in Anenii Noi, cele mai afectate sate sunt tintareni, Cobusca Noua, Cobusca Veche, Bulboaca si Telita. in acest raion au fost inundate 18 beciuri, iar 500 de hectare de culturi agricole dintre care porumb si floarea soarelui au fost compromise. Pe parcursul ultimelor zile salvatorii au efectuat lucrari de pompare.

Conform informatiilor Serviciului Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale pompierii au pompat apa din 144 de gospodarii din raioanele Cimislia si Anenii Noi.