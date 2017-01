Conserve made in Republica ...Gagauza! Ce apare pe unele cutii de mazare vandute in magazinele din tara. Reactia autoritatilor - VIDEO

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: “Daca in Republica Moldova este Autonomie Gagauza, atunci in magazinele din Republica Moldova, exista Republica Gagauza. De fapt, pe etichetele unor borcane de mazare scrie ca acestea sunt produse in Moldova, iar Republica este Gagauza.”

Daca e sa ne luam dupa eticheta, Republica Gagauza face parte din componenta tarii noastre. Despre acest caz s-a dat cu parerea si seful Camerei de Industrie si Comert.

Sergiu HAREA, PRESEDINTE CAMERA DE INDUSTIRE SI COMERT: "Eu stiu ca se spune fabrica in Republica Moldova..."

Conservele au fost fabricate de o companie din Budesti, care anterior a avut adresa juridica in orasul Comrat. Contactati de Pro Tv, responsabilii firmei nu ne-au putut explica clar cum a fost posibil ca pe ambalaje apara notiune de Republica Gagauza, in loc de Autonomia Gagauza, precizand doar ca a fost o greseala de tipar.

Reprezentantii companiei sustin ca astfel de etichete s-au tiparit pana in luna octombrie anul trecut, pentru ca ulterior firma si-a schimbat adresa juridica. Pe cate borcane au fost lipite astfel de etichete nu ne-au putut spune.

Cert este ca produsele au fost exportate, in Romania, Rusia si chiar in Statele Unite. Ministrul Agriculturii, Eduard Grama, ne-a spus ca nu exista o institutie care sa certifice ambalajele produselor fabricate in Moldova. Chiar si asa, va investiga acest caz.