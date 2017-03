Consilierii municipali vor rezolva problemele capitalei prin vot electronic. Cat de util va fi - ramane de vazut, de vreme ce acelasi mecanism exista si in Parlament, doar ca nefunctional - VIDEO

In pas cu tehhnologiile. In doar o luna consilierii municipali vor rezolva problemele capitalei prin vot electronic. In aceste zile este instalat echipamentul, astfel ca alesii locali nu vor mai ridica mana pentru a-si exprima optiunea. Sistemul va oferi mai multa transparenta in gestionarea banilor publici, considera municipalitatea. Cat de util va fi - ramane de vazut, de vreme ce acelasi mecanism exista si in Parlament, doar ca nefunctional.