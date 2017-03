Consilierii PSRM au anuntat ca se pregatesc sa-l dea jos pe primarul capitalei. Acestia vor organiza un referendum - VIDEO

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: "Initiem acest referendum, in foarte scurt timp vom crea grupul de initaitva si va dau toate asigurarile ca in acest an Dorin Chirtoaca va fi demis."

Socialistii vor demiterea lui Dorin Chirtoaca, pentru ca orasul ar fi intr-o situatie deplorabila, iar primarul nu ar fi capabil sa rezolve problemele. Pe edilul capitalei il lasa rece initiativa acestora.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Toate aceste idei se lipesc de mine, fara substanta fix cum se lipeste nuca de perete."

Ca sa-i convinga pe socialisti ca nu au nici o sansa sa-l dea jos, primarul a insirat din nou lista reusitelor sale din ultimii doi ani de mandat.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Da ei cu ce vin in fata alegatorilor in afara de populisme si prostii. Ce au la activ, doua referendumuri, distrugerea gardurilor pe la santiere, blocaje in consiliul municipal, s-au prezentat la un moment dat cu doua discuri de frana si o cupa de glod."

Socialistii spun ca nu se vor lasa cu una cu doua si daca justitia din Moldova le va pune piedici, vor ajunge si la CEDO.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: "Vreau sa vad acel judecator care ne va respinge inregistraea grupului de initiativa, pentru ca imediat , intr-o luna si jumatate ne vom adresa la CEDO."

Socialistii au mai incercat sa initieze un referendum pentru demiterea primarului, acum jumatate de an, insa tentativa lor s-a soldat cu esec. Propunerea acestora nu a intrunit numarul necesar de voturi in Consiliul Municipal, iar inregistrarea grupului de initiativa pentru colectarea semnaturilor a fost respinsa de catre Curtea Suprema de Justitie. Si de aceasta data consilierii PSRM spun ca vor merge pe ambele cai.