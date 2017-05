Consilierii socialisti vor sa numeasca un interimar la primaria capitalei. Ei au anuntat ca sunt gata sa inceapa consultarile cu celelalte fractiuni - VIDEO

Ion CEBAN, SEF FRACTIUNEA PSRM, PRIMARIA CHISINAU: “O persoana din mediul academic, mediul de experti, profesionisti in domeniul administrarii economice si financiare, apolitici, pe un termen de maxim de 3, 4 luni.”

Ivocand un articol din legea cu privire la administratia publica locala socialistii spun ca pot desemna un primar interimar, fara a oferi detalii. Consilierii PPEM considera insa ca acest lucru este ilegal atata timp cat Dorin Chirtoaca nu este suspendat din functie sau condamnat.

O solutie ar fi desemnarea unui secretar interimar al consiliului municipal, care ar avea drept de semnatura, lucru care ar debloca transferurile de bani.

Ruslan CODREANU, ŞEF FRACȚIUNEA PPEM, PRIMĂRIA CHIŞINĂU: “Consilierii socialisti fac populism ieftin. ”

Seful liberalilor din CMC, Ion Ciobanu a declarat ca deocamdata nu se poate expune la acest subiect. Reprezentantii celorlalte partide nu ne-au raspuns la telefon pentru a comenta situatia.

Tot astazi, socialistul Ceban a anuntat ca PSRM va continua sa stranga semnaturi desi se lauda ca a fost adunat numarul necesar pentru organizarea unui referendum de demitere a edilului.





Liderul asociatiei ODIP, care a inceput sa adune semnaturi in sprijinul initiativei liberarilor de demitere a presedintelui Dodon, crede ca socialistii nu puteau sa stranga un numar atat de mare in doar 3 saptamani.

Vlad BILEȚCHI, PREŞEDINTE ASOCIAȚIA ODIP: “Ăştia cică au strâns 70.000 semnături în 19 zile. Un simplu calcul arată că asta ar însemna 3684 semnături pe zi. În cazul în care corturile lor ar fi funcţionat 12 ore pe zi (de la 8 dimineaţă până la 8 seara) ar reieşi că pe minut semnau 5 oameni. Adică la fiecare 12 secunde încă o semnătură! Strigător la cer, ce mincinoşi sunt!”

Socialistii spun ca au adunat semnaturi nu doar la corturi, dar si cu ajutorul echipelor mobile. Si serviciul de Presa al Partidului Liberal spune ca nu crede in veridicitatea semnaturilor adunate si se va expune dupa ce instanta le va verifica.

Anterior, Dorin Chirtoaca, aflat acum in arest la domiciliu in dosarul parcarilor cu plata, le-a urat succes socialistilor in organizarea referendumului.