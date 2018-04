Consilierul democrat care, fiind beat la volan, a lovit mortal cu masina un baietel de 7 de ani din Corjeuti nu va ajunge la puscarie. Ce spun oamenii legii - VIDEO

Acesta a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare si a fost eliberat din arest preventiv chiar din sala de judecata. Decizia a fost pronuntata de prima instanta dar a fost contestata de procurori.

Consilierul in varsta de 31 de ani a lovit copilul la sfarsitul lunii februarie, in timp ce micutul se intorcea de la biserica impreuna cu mama si fratele sau. Micutul s-a stins in bratele mamei in drum spre spital, in timp ce democratul a fugit de la fata locului, a plecat acasa si s-a culcat, spun oamenii legii.