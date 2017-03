Consilierul lui Dodon, Andrei Neguta, merge la Moscova ambasador in locul lui Dumitru Braghis. Presedintele a convenit cu premierul Pavel Filip lista a 8 ambasadori - VIDEO

Intr-o postare pe facebook, Igor Dodon anunta ca s-a inteles cu premierul ca 10 ambasadori sa fie rechemati, iar alti 17 – numiti in functie. Astfel, locul lui Dumitru Braghis la Moscova va fi luat de fostul deputat socialist, acum consilier al lui Dodon – Andrei Neguta. Un alt deputat socialist Victor Sorocean va merge in Belarus. Democratul Victor Osipov, fost vicepremier pentru reintegrare va fi seful misiunii diplomatice din Austria.

Andrei Neguţă – Federaţia Rusă

Aurel Ciocoi – SUA

Victor Sorocean – Belarus

Victor Osipov – Austria

Emil Druc – Franţa

Victor Moraru – ONU

Anatol Vangheli – Grecia

Violeta Agrici - Spania

Actualul ambasador in China Aurel Ciocoi merge in Statele Unite, iar fostul reprezentant al Republicii Moldova la ONU Victor Moraru – revine in aceasta functie.

Ex-ambasador in Suedia, Emil Druc preia misiunea din Franta, iar Anatol Vangheli si Violeta Agrici, ambii functionari in ministerul de Externe merg ambasadori in Grecia si, respectiv, Spania.

Acum o saptamana premierul i-a propus presedintelui 9 candidati pentru functia de ambasador, iar Igor Dodon a anuntat ca respinge 3 dintre acestia. Cei 3 nu se regasesc in lista de astazi.