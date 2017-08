Ion Ceban, consilierul presedintelui a primit in dar de la parinti un apartament de aproape un milion de lei - ZdG.md

Consilierul municipal din partea PSRM si purtatorul de cuvant al presedintelui tarii, Ion Ceban, care pana anul trecut nu a declarat in actele de avere vreun imobil, s-a ales in 2016 cu un apartament de 230 m.p. (!). Ceban a primit apartamentul printr-un act de donatie la 16 noiembrie 2016, la trei zile dupa cel de-al doilea scrutin electoral prezidential, in care invingator a ieşit Igor Dodon. Imobilul primit in dar de Ceban are o valoare cadastrala de 991 775 de lei, scrie Ziarul de Garda.