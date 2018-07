Democratul Constantin Tutu a incercat sa aduca in Moldova spiritul microbist din Rusia si a organizat un turneu de o zi, la Durlesti: "- Ati scos banii din propriul buzunar? - Aveti alte intrebari?” - VIDEO

Amintind de filantropia deputatului Constantin Tutu, care la mijlocul acestei primaveri impartea cizme de cauciuc familiilor nevoiase din Truseni si Durlesti, l-am intrebat de ce nu si-a continuat si astazi actele de caritate.

Constantin TUTU, DEPUTAT PDM: ”Am vazut ca era niste noroi pe aici? Nu v-ati gandit si de aceasta data sa impartiti niste galosi? - Nu raspundeti? - aaaa, mai pune-ti inca o data intrebarea ca m-o….”

Grija de astazi a democratului Constantin Tutu a fost sa adune 16 echipe din 5 suburbii pentru un turneu de fotbal, organizat pe stadionul de la Durlesti.

“Eu cred ca o sa fie goluri frumoase, o sa avem parte de momente frumoase.”

Pentru deputat miza meciului a fost echipa din Bacioi, localitate unde s-a nascut.

“De unde aveti tricourile astea? - Tutu Constantin ni le-a dat. - V-a si motivat, ce v-a spus? - Ne-a facut o adunare si ne-a spus ca o sa jucam fotbal aici la Durlesti, cu diferite comenzi.”

Constantin TUTU, DEPUTAT PDM: “-Nu conteaza banii, ci rezultatul, ca tinerii sa faca miscare. - Ati scos banii din propriul buzunar? - Aveti alte intrebari?”

“Un om simplu care vrea sa ajute cu ceva, dar oamenii nu vad asta.”

Pentru fotbalistii care i-am intalnit astazi la Durlesti, meciul este doar o distractie.

“Trebuie de participat, de aratat un viitor la tineret sa vina sa joace. - Urmariti campionatul de fotbal?- Nu. - Nu sunteti un microbist inrait? - Nu. “

“- Cum se potriveste fotbalul cu fumatul, ca aveti un pachet de tigari in maini? - Pai noi amator jucam. Adica nu e profesional, nu sunt indicatii care trebuie sau nu.”

“Ne-am sculat dimineata, am baut ceai, ne-au urcat in microbuz si am venit la fotbal.”

Tutu recunoaste ca nu este un microbist inversunat. Urmareste insa Campionatul Mondial de Fotbal, din Rusia.

Constantin TUTU, DEPUTAT PDM: ”Era favorita Argentina, dar ea a plecat acasa, cred ca in continuare cu Spania.”

Tinerii castigatori de astazi se vor alege cu diplome, cupe si alte premii.

Constantin Tutu este campion mondial la kickboxing. In 2014, el a devenit deputat in parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat.