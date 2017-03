Constantin Tutu, despre noua sa masina, un Mercedes, ca al presedintelui sau al premierului: "Sunt sportiv de performanta si imi permit multe lucruri" - VIDEO

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Este adevarat ca v-ati achizitionat un mercedes nou? Se zice ca ar costa 80 de mii de euro? Vrem sa va intrebam de unde aveti atat de multi bani? Credeam ca mai scump, de unde stiti cat costa?"

Asa a reactionat, Constantin Tutu cand l-am intrebat despre noua bijuterie pe patru roti pe care si-a achizionat-o recent. Vizbil iritat, democratul a refuzat sa spuna cat l-a costat masina, totusi a explicat de unde are bani.

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: “Sunt sportiv de preformanta am muncit foarte si pot sa permit anumite lucruri, dar imi pare cinic ca ma atacati in asa mod, pai va intrebam...”

Pretul unui astfel de Mercedes produs in 2016 porneste de la 77 de mii de euro si ajunge pana la 280 mii de euro. Astfel de masini au presedintele tarii, cel al Parlamentului si premierul. In 2015, Constantin Tutu a trecut in declaratia de venit un Mercedes S 500 si a indicat ca a dat pe el 30 de mii de lei.

Tot anul trecut Tutu a declarat ca a obtinut din salariul de deputat aproximativ 139 de mii de lei, ceea ce ar constitui cam a 14-a parte din pretul noii masini. Contantin Tutu este deputat din partea partidului democrat din anul 2014. Anterior el a fost luptator de K1 insa s-a retras din sportul profesionist pentru a se dedica politicii.