Constantin Tutu, intre amintiri si regrete. "Cred ca este timpul sa vorbesc despre "obed" si "trenirovca". Toti stim ca in Republica Moldova toti oamenii, practic, vorbesc cu rusisme" - VIDEO

Constantin TUTU, DEPUTAT: "Poate azi e momentul oportun sa vorbesc si despre trecutul nostru, ce este legat de "obed" si de "trenirovca". Probabil ca toti stim ca in Republica Moldova toti oamenii, practic, vorbesc cu rusisme. Nu e ceva iesit din comun. Primul antrenor a fost rus, si mama acasa vorbeste cu rusisme. Dar nu asta e ideea, pentru ca lucrul asta ma face sa zambesc, colegii mei fac deja bancuri pe tema data.”

Evident mult mai pregatit sa vorbeasca in fata camerelor, Tutu spune ca isi va dedica tot timpul politicii, cel putin o perioada.

Constantin TUTU, DEPUTAT: “Nu ma retrag din sportul profesionist definitiv. Pur si simplu, o sa fie o perioada in care o sa ma retrag mai mult in politica. Ceea ce-am facut eu in sport nu-mi pare rau. Poate ce nu-i legat de sport, toti copiii au acest regret, ca nu au avut timp sa petreaca cu parintii lor. Asta-i cel mai mare regret la momentul dat, dar ce este legat de sport, nu am ce regreta.”

Tutu a spus ca va continua sa se antreneze.

Constantin TUTU, DEPUTAT: “Planurile mele pe viitor sunt legate de clubul meu. O sa fiu cu colegii din club. O sa fiu aici la club, o sa fac sport.”

Constantin Tutu este campion mondial in categoria de 85 de kg. Acesta i-a cedat centura lui Aurel Ignat, care a obtinut de curand dreptul de a lupta cu Tutu, dupa ce a castigat piramida in cadrul Galei KOK.

Constantin TUTU, DEPUTAT: “Trebuie sa munceasca mult, daca vrea sa aiba rezultate bune, pentru ca trofee gratis nu se dau, asta eu spun mereu.”

Constantin Tutu are in palmares 6 centuri de campion in diferite versiuni.

Totusi, kickboxerul stie si gustul amar al infrangerilor.

Constantin Tutu a luptat pentru ultima oara in 2015. In 2014, el a devenit deputat in parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat.





Video, 2015

Constantin Tutu a luptat pentru ultima oara in 2015. Din 2014 acesta este deputat in parlamentul Republicii Moldova.