Constantin Tutu, la inaugurarea liniei de troleibuze Chisinau-Truseni. "De ce ati venit aici? - Am venit sa ma bucur. - O sa candidati pe circumscriptia din care face parte Truseni?". Cum raspunde deputatul PD - VIDEO

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Nu pot sa va spun inca. Cum o sa decida colegii."

- Pentru ce ati venit astazi aici?

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Am venit sa ma bucur. In calitate de deputat am facut mai multe demersuri la capitala, pentru ca erau multe probleme cu transportul public aici."

-Domnul Chirtoaca spune ca acesta a fost proiectul lui. Cum comentati?

"Eu cred ca o sa mai apara acus multi actori. Noi stim bine de unde a demarat acest proiect. De la doamna Silvia Radu, dupa care domnul Codreanu acum a terminat acest proiect si vedeti ca troleibuzele deja sunt aici."

De astazi, locuitorii din Truseni pot ajunge cu troleibuzele la Chisinau. Cinci astfel de vehicule au fost inaugurate acolo.

Truseni, impreuna cu alte 4 localitati, Bacioi, Codru, Durlesti, Sangera, face parte din circumscriptia nr. 33.

Nu este pentru prima data cand Constantin Tutu participa la diferite evenimente organizate in suburbii. La inceputul lunii noiembrie, deputatul PD a fost la o slujba religioasa din Truseni, iar recent a organizat o competitie de fotbal la Durlesti.