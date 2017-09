Constructia gazoductului Ungheni-Chisinau va incepe in curand: Ministerul Economiei a eliberat certificat de urbanism pentru proiectarea gazoductului - VIDEO

La 3 ani de cand gazoductul Iasi-Ungheni a inceput sa functioneze, nici urma de independenta energetica promisa atunci de autoritati. Teava acopera necesitatile orasului Ungheni si a catorva localitati din apropiere, gazul romanesc este mai scump decat cel rusesc si este pompat doar pentru a mentine in functie conducta.

Victor PARLICOV, EXPERT IN ENERGETICA: ”S-au cheltuit 20 mln euro pentru a construi un monument, monumentul securitatii energetice.”

Autoritatile promit ca gazoductul Ungheni-Chisinau, care ar putea asigura cu gaz toata tara, va fi gata la sfarsitul lui 2018. Expertii in energetica spun ca este crucial ca Moldova sa caute alternative, intrucat Rusia planifica sa finalizeze pana in 2019 Turkish Stream, o conducta care ar permite Moscovei sa livreze gaz in Europa, ocolind Ucraina.

Victor PARLICOV, EXPERT IN ENERGETICA: ”Prin urmare tevile care trec pe la noi ar putea ramane cu deficit de presiune. Pana in 2019 nu vom avea alternativa, vom fi prinsi, vom avea probleme la negocieri, ne vor pune conditii foarte dure.”

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI: ”-La sfarsitul anului viitor cand va fi gata acest gazoduct vom fi independenti energetic? -Noi putem spune ca avem surse alternative de gaze. In orice situatie inseamna independenta, diversificare.”

Anul acesta, autoritatile au anuntat ca nu mai cumpara curent electric de la centrala de la Cuciurgan, insa in 2 luni, au revenit la acest furnizor, pe motiv ca acesta si-ar fi revizuit oferta si ar fi micsorat pretul.

Victor PARLICOV, EXPERT IN ENERGETICA: ”Orice achizitionare de energie electrica de la Cuciurgan atat timp cat nu e rezolvata problema acumularii datoriilor la gaze reprezinta finantarea regimului separatist, subminarea statalitatii RM, reprezinta deservirea agendei FR."

Statul are o explicatie.

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI: ”Pana la urma, este un agentul economic al RM este un jucator important in regiune, ne bucura ca avem astfel de producatori.”

Victor PARLICOV, EXPERT IN ENERGETICA: ”Noi de 25 de ani ne tot bucuram ca avem acest furnizor mare, frumos, puternic, care poate furniza la nivel regional. Putem sa ne mandrim cu asta? Nu cred. Ce castiga regimul separatist, inteleg, ce castiga Rusia, inteleg, ce castiga Moldova, nu inteleg.”

Pentru reducerea dependentei de Cuciurgan, interconexiunile cu Romania ar fi o solutie, doar ca una foarte costisitoare de pana la 270 milioane de euro, aplicabila abia in 2020.

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI: ”Vom deveni jucator regional. Prin intermediul nostru va fi posibil de tranzitat energie electrica in regiune, atat in vest cat si spre est.”

La 26 de ani de independenta si politicienii recunosc ca Republica Moldova ramane dependenta din punct de vedere energetic de Federatia Rusa.

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: ”Se depun eforturi nu de azi, nu de ieri, dar de ceva vreme, casa fim mai putin dependenti, pana la independenta totala, ca sa nu fim ostaticii unei surse.”

Maia SANDU, LIDER PAS: ”Aceasta dependenta pica bine guvernantilor corupti. E foarte clar, in momentul in care ar exista alternativa, guvernarea corupta si-ar pierde monopolul prin care extrage pret suplimentar de la cetateni si isi umple buzunarele.”

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Noi suntem dependenti pe diferite segmente de diferiti actori geopolitici. Eu sustin constructia gazoductului Iasi-Ungheni, trebuie sa avem optiuni. M-am ciocnit in 2009 de aceasta situatie. Daca am fi avut optiuni, ar fi fost mult mai simplu.”