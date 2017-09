Constructia unui centru comercial de pe bulevardul Moscovei a fost stopata. Totul dupa ce locatarii blocurilor din preajma au facut galagie, iar arhitectul sef a descoperit un sir de nereguli - VIDEO

Locatarii de pe bulevardul Mosovei l-au luat in raspar pe arhitectul sef al capitalei, care a venit sa inspecteze zona, dupa ce dimineata au fost la primarie, insa nimeni nu a binevoit sa discute cu ei.

Ecaterina, LOCATAR: “Politia sigur nu ne-a dat voie. Ne-au tinut o ora si jumatate si nu am avut acces la primar si a iesit domnul arhitect.”

Ulterior, in aceasta dupa-amiaza arhitectul sef, Sergiu Borozan, a decis sa inspecteze santierul. Sergiu Borozan nu a stat mult pe ganduri si a decis sa stopeze lucrarile de constructie pe motiv ca ar fi descoperit mai multe nereguli – autorizatia expirata, incalcari la planul de constructie.

Sergiu BOROZAN, ARHITECOR-SEF AL CAPITALEI: “Tehnica iese de pe teren si pleaca. Mai mult nici o lucrare nu se face pana nu va fi coordonata cu locatarii.”

Fapt ce a starnit indignarea reprezentantilor companiei, care spun nu au nicio incalcare.

Vadim BODIU, REPREZENTANT COMPANIE: “Incalcari nu au fost gasite nici in lucrari, nici in acte. Dupa intalnirea cu primarul interimar si daca va fi nevoie de schimbari in proiect ne vom conforma.”

Locatarii si reprezentantii companiei ar urma sa mearga maine la primarie pentru a-si expune punctele de vedere, astfel ca ulterior autoritatile urmand sa ia o decizie, daca vor prelungi autorizatia de constructie sau nu.