Consulul RM la Istanbul, pe banca acuzatilor. Dosarul in care este cercetat pentru ca ar fi luat mita de la cetateni straini a ajuns pe masa judecatorilor

Potrivit unui comunicat al procuraturii, impreuna cu acesta a fost trimis in judecata si Consulul onorific al Siriei in Republica Moldova impreuna cu fratele acestuia, suspectati de abuz in serviciu si luare de mita.

Consulul Republicii Moldova la Istanbul a fost retinut pe aeroportul Chisinau, chiar in timp ce intra in tara. In schema diplomatului ar fi implicat toti angajatii consulatului de la Istanbul.

Potrivit procurorilor, totul a inceput de la ancheta pornita inca in 2015 in cazul unei schema de escrocherie a unor niste cetateni arabi. Acestia estorcau bani de la conationalii sai pentru a le perfecta acte de intrare si sedere pe teritoriul tarii noastre, cu ajutorul consulatului sirian de la noi din tara.

Functionarii ar fi eliberat actele de sedere pe teritoriul Republicii Moldova pentru cetatenii straini fara a verifica macar cine sunt acestia, lucru prevazut de lege.

Potrivit portalului anticoruptie.md, in declaratia sa de avere, diplomatul retinut ar fi indicat bani buni castigati in 2015. El ar fi primit peste 700 de mii de lei, adica salariu de peste 130 de mii, indemnizatia de diplomat de peste 500 de mii de lei, dar si o pensie anuala de 65 de mii de lei. Chiar si cu un asemenea venit, Veaceslav Filip a ajuns in vizorul celor de la anticoruptie. Intr-un comunicat de presa, ministerul de externe sustine ca diplomatul a avut pana acum o activitate buna si cere sa-i fie respectata prezumtia nevinovatiei.