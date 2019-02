Consumatorii Apa Canal se pot adresa pentru a-si rezolva orice problema intr-un singur loc. Un ghiseu unic a fost deschis la intreprindere - VIDEO

Primarul interimar, care a lipsit de la inaugurarea ultimelor cateva rute de troleibuz, a fost astazi sa taie panglica la noul birou Apa Canal.





Deschiderea centrului in plina campanie electorala este doar o coincidenta, spun responsabili de la Apa Canal, desi recunosc ca lucrarile incepute cu jumatate de an in urma s-au cam lungit.

La Ghiseul Unic, consumatorii se pot adresa cu orce problema ce tine de furnizorul de apa. Datornicii pot sa achite facturile si sa verifice contoarele, ajutati de specialisti. Dupa ce isi iau un tichet cu un numar, acestia isi asteapta randul la operator.

Iar Maria Roadedeal a venit la nou gheseu cu o problema veche. Inca in 2010 acesta a primit o factura de 21 de mii de lei pentru apa. De atunci tot umbla prin instante, dar suma este transferata de pe o factura pe alta.

Maria Roadedeal: “Venim la Apa Canal, ne trimit la Fondul Locativ, nu gasim dreptate, dar suma asta nu am consumat.”

Purtatorul din cuvant al intreprinderii, Nadejda Fotescu, spune ca aceasta situatie se creaza din cauza ca unii consumatori nu indica datele contorului in factura, asa ca le este scrisa cifra care reprezinta media de consum a blocului.

Pentru deschiderea acestui giseu Apa Canal a cheltuit peste 3 miloane de lei, iar pentru incaperea care a fost candva a Bancii de Economii s-au platit cinci milioane de lei.