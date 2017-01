Contrabanda de 100 de mii de euro. Este afacerea cu tigari a unor moldoveni, depistata de oamenii legii. Vezi cum actionau - VIDEO

Este vorba de o grupare internationala care transporta tutun in proportii deosebit de mari in afara tarii. Peste doua milioane de tigarete fara timbre de acciz, au fost gasite pe teritoriul unui depozit de materiale de constructii din capitala. Au urmat perchezitii, in urma carora un barbat de 44 de ani, locuitor al Chisinaului a fost retinut. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal.