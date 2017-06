Contract de 12 mld de dolari pentru avioane F-15 intre SUA si Qatar, desi Trump a acuzat tara ca finanteaza terorismul

Decizia surprinzatoare anuntata la finalul intalnirii dintre ministrul apararii din SUA, Jim Mattis, si omologul sau din Qatar vine la cateva zile dupa ce Donald Trump a acuzat Qatarul ca finanteaza terorismul. Doha a respins aceste acuzatii.

In urma cu doar 6 zile, in timpul vizitei lui Klaus Iohannis la Casa Alba, presedintele SUA, Donald Trump, a acuzat Qatarul ca este un finantator istoric al terorismului si a cerut altor state, fara sa le nominalizeze, sa opreasca sustinerea financiara pentru organizatiile teroriste.

Decizia vine si in contextul in care Arabia Saudita si aliatii sai, si-au rupt relatiile diplomatice cu Doha, si au publicat saptamana trecuta o lista cu numele unor persoane si organizatii care ar fi legate de activitati ”teroriste” sustinute, in opinia lor, de Qatar.