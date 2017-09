Contracte de cateva miliarde au fost compromise - Mold-street.com

Pentru redresarea situatiei Octavian Calmac a promis ca dupa o analiza a tuturor domeniilor gestionate, va fi elaborat un plan detaliat de actiuni pe fiecare domeniu de activitate, in special a celor noi, preluate in urma reformei Guvernului – transporturi, IT, constructii, drumuri etc.



Contracte de miliarde, compromise



“Din 16 contracte de reabilitare a drumurilor, semnate cu companii straine si finantate din fondurile partenerilor straini, 10 sunt compromise si necesita decizii urgente. La moment suntem in procedura de reziliere a acestora si selectarea unor noi companii, fiind aplicata monitorizarea zilnica a lucrarilor si activitatilor desfasurate” a declarat vicepremierul.







