Contractul cu firma care urma sa gestioneze parcarile cu plata din capitala a fost suspendat: "Pana la momentul dat nu s-a cunoscut despre acest dosar penal" - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU "Suspendarea contractului este pe termenului desfasurarii cauzei civile si celei penale, cumulativ. Adica in momentul in care se vor epuiza amandoua vor putea vorbi despre o solutie pozitiva sau negativa in acest proiect."

Primarul sustine ca procurorii anticoruptie ar fi cu un pas inaintea faptelor si ca despre pornirea dosarului penal in cazul parcarilor cu plata nu s-a stiut nimic, pana in momentul retinerilor.

Valeriu BOGDAN, SEF ADJUNCT DIRECTIA ASISTENTA JURIDICA, PRIMARIA CHISINAU "Pana la momentul dat nu s-a cunoscut despre acest dosar penal. Nici CNA nici PC nu ne-a anuntat despre cauze penale.”

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU "Informatia a fost ca a fost deschis dosarul pe 22 septembrie, inainte de desfasurarea lictitatiilor, iar materialele au fost ridicate pe 2 decembrie, inainte de semnarea contractului. Deci cumva actiunile penale au loc inainte propriu zis inaintea intamplarii faptelor penale. Daca asa de operativi sunt cei de la organele de la urmarire penala, atunci hai sa prevenim.”

A fost initiata si o ancheta de serviciu care sa clarifice cine se face vinovat. Potrivit procurorilor anticoruptie licitatia in cadrul careia a fost selactata compania care sa gestioneze locurile de parcare cu plata ar fi fost trucata, iar viceprimarul Nistor Grozavu ar fi semnat contractul cu firma austro-ungara fara votul Consiliului Municipal.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU "De ce a fost nevoie sa se astepte un an si jumatate ca domnului Grozavu sa I se puna intrebarea sa sa I se aduca invinuarea ca a semnat depasindu-si atributiile.Pentru ca intrebarea I se putea pune pe 4 decembrie, avand in vedere ca materialele au fost ridicate pe 2 decembrie, iar pe 3 a avut loc semnarea.”

Dorin Chirtoaca nu exclude ca toate aceste perchezitii si arestari s-ar face de ochii lumii.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU “Sunt un nr de oameni carora li s-a pus GPS si camera de bord si li se monitorizeaza viata de zi cu zi, cap coada. Respectiv in baza acestei urmariri se fac episoare sub forma de dosare penale, dupa care se prezinta direct intriga sau momentul culminant, fara sa intelegi. Odata cu punctul este prezentat si deznodamantul, adica omul pus la zid si condamnat in ochii publici.”

Responsabilii de la CNA au refuzat sa comenteze declaratiile primarului. Reprezentanta companiei austro-ungare are telefonul deconectat, astfel ca nu am putut obtine o reactie la decizia de suspenarea contractului. In prezent, 11 persoane sunt cercetate penal pentru depasirea atributiilor de serviciu si abuz in dosarul parcarilor cu plata. 7 dintre acestea au primit recent mandate de arest. Doar viceprimarul Nistor Grozavu este in arest la domiciliu. Seful directiei transport Igor Gamretki, un fost consilier municipal, milionarul Alexandru Pincevschi si reprezentantii a 3 firme de parking sunt dupa gratii.

Suspectii risca pedepse de pana la 10 ani de inchisoare. Ei pledeaza nevinovati.