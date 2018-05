Controale comune ANTA, FISC si INP. Mai multi soferi care presteaza ilegal servicii de taxi au ramas fara placutele cu numerele de inmatriculare si s-au ales cu amenzi de mii de lei - VIDEO

Pentru a identifica soferii care presteaza ilegal servicii de taxi, inspectorii de patrulare a facut-o pe calatorii. Acestia au urcat in masini, au ales destinatia Cricova, au achitat pentru calatorie, iar dupa asta le-au spus soferilor cine sunt.

Cum conducatorii auto nu avea actele necesare pentru a presta servicii de taxi, acestia au fost amendati cu 10 mii de lei. Soferii au o explicatie de ce lucreaza ilegal.

“Dimineata nu se ajung taxiuri, eu stau acolo ca un ajutor oamenii spunca ca intarzie la serviciu, au spus sa lucrez in firma cum sa lucrez in firma trebuie sa lucrez 24 de ore, dupa asta dau cu capul in copaci.”

Alti soferi nu au vrut sa ne vorbeasca.

Veaceslav BALTEANCO, SEF ADJUNCT, DIRECTIEI DE CONTROL RUTIER, ANTA: "Aceste incalcari pun in pericol siguranta cetatenilor, deoarice calatorul solicita un serviciu ligibil, ca sa primeasca un bon de calatorie, iar daca nu este multumit poate sa se adreseze la ANTA sau alte institutii competente pentru solutionarea problemelor.”

Responsabilii de la Agentia Nationala Transport Auto spun ca soferii care vor sa presteze servicii de taxi trebuie sa fie inregistrati in firmele de taxi si sa aiba documentele necesare.

Veaceslav BALTEANCO, SEF ADJUNCT, DIRECTIEI DE CONTROL RUTIER, ANTA: "Pentru prestarea serviciilor in regim de taxi este necesar sa fie inregistrata intreprinderea.”

Astfel de operatiuni vor fi efectuate in fiecare saptamana. Pe langa amenzile de 10 mii de lei, soferii au ramas fara placutele cu numerele de inmatriculare si fara certificatele de inmatriculare. Le vor primi inapoi abia dupa ce vor achita amenda.