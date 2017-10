Ministerul Sanatatii a initiat controale in policlinicile din tara, dupa ce s-a descoperit ca la Straseni, medicii de familie au eliberat certificate de vaccinare false - VIDEO

Daniela DEMISCAN, SEF DIRECTIA SANATATE PUBLICA: “A trezit suspectii faptul ca parintii pana a da copii in institutiile de invatamant au refuzat de sine statator si benevol vaccinarea, iar cand a ajuns momentul de a inscrie copii in aceste institutii in carnetul de vaccinare au aparut toate vaccinarile.“

Deocamdata, nu se stie cate astfel de cazuri sunt in toata tara. Cert este ca unul a fost descoperit de sanepidul din Straseni. Medicii trag un semnal de alarma si spun ca copii nevaccinati din gradinite si scoli reprezinta un pericol pentru ceilalti.

Ana PLOTEAN, MEDIC DE FAMILIE: “Copii in scoli sau gradiniti, nu este de dorit sa mearga nevaccinati. Chiar daca copilul este vaccinat el poate face o boala dar o face intr-o stare mai usoara. Suporta mult mai usor boala de care se molipeste. “

Desi vaccinarea sunt obligatorii si gratuite, unii parinti refuza imunizarea copiilor pe motiv ca au avut reactii adverse.

“Sunt multe cazuri la vaccinuri, dar eu sunt impotriva. Pentru ca am vazut careva reactii adverse,era un pic mai agitat, mai capricios.“

“Trebuie vaccinat, este necesar in zilele noastra. Am citit mult despre asta si sunt multe neclaritati pentru mame. Eu consider ca trebuie.“

Ministerul Sanatatii a creat un grup de lucru care urmeaza sa investigheze aceste cazuri, iar medicii care ar fi eliberat certificate false vor fi pedepsiti. Programul obligatoriu de imunizare este finantat din bugetul de stat. Pentru anul 2017, au fost rezervati 24 milioane de lei pentru a procura toate vaccinurile.