Control fulger printre taximetristii din capitala: Lucreaza la negru, fara revizie tehnica sau chiar fara permise de conducere - VIDEO

Potrivit oamenilor legii, in urma accidentului provocat de acesta, o persoana s-ar fi ales cu traumatisme. Asa cum barbatul nu s-ar fi prezentat la audieri, oamenii legii l-au dat in cautare, iar aseara l-au retinut. Pe langa acest tanar, politistii au mai documentat aseara alti 420 de soferi de taxi, 39 au fost prinsi cu mata in sac, iar multi au fost amendati pentru ca lucreaza la negru.



"Am vrut legal, dar nu s-a primit.”



Potrivit Inspectoratului National de Patrulare, in mare parte soferii au fost amendati pentru incalcarea regulilor de exploatare a vehiculului, lipsa reviziei tehnice si a permisului de conducere, dar si pentru evaziune fiscala.

In total, inspectorii de patrulare au intocmit 7 procese verbale si au ridicat 6 placute de inmatriculare, iar cei de la fisc au amendat alte 9 persoane pentru ca lucrau la negru. Operatiunea s-a desfasurat cu implicarea Inspectoratului National de Patrulare, angajatii de la fisc si cei de la agentia nationala transport auto, pentru a disciplina taximetristii.