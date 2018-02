Controverse la numararea interceptarilor telefonice. Cei de la CRJM vorbesc despre 10 de mii de cazuri, iar procurorii prezinta o cifra de 3 ori mai mica. Care e explicatia - VIDEO

Potrivit statisticilor procuraturii generale, in 2017 procurorii au inaintat 3142 de demersuri de autorizare de interceptare, iar numai 50 au fost respinse de catre judecatori. Numarul cererilor acceptate a crescut cu 244, comparativ cu 2016. Si asta deoarece se lucreaza mai eficient, iar infractorii devin mai ingeniosi de la an la an, spun procurorii.

Oleg AFANASII, PROCUROR PROCURATURA GENERALĂ: “Odata cu dezvolatarea permanenta a tehnologiilor si cu accelerarea schimbului operatic de informatii, activitatea infractionala, la randul sau devine foarte mobila, pe alocuri dificil de a fi identificata, respectiv apar infractiuni cu scheme din ce in ce mai sofisticate.”

Procurorii sustin ca practic in toate cazurile, demersurile lor sunt acceptate de catre judecatori deoarece ar fi motivate. Din peste 57 de mii de dosare aflate in gestiunea procuraturii generale in 2017, in cazul a 8 la suta oamenii legii au cerut permisiunea de a asculta telefoanele.

Totusi in raportul prezentat de Centrul de resurse juridice din Moldova, care citeaza Agentia de Administrare a Instantelor Judecatoresti, se arata ca in primele 9 luni ale anului trecut au fost aproape 10 mii de cazuri cand telefoanele persoanelor cercetate penal au fost ascultate. Diferenta de cifre consta in faptul ca de regula, pe un demrs figureaza numele a mai multor persoane, spun procurorii.

Ion GUZUN, CO-FONDATOR CJRM: “Atunci cand examineaza judecatorul demersul, nu il examineaza ca si pe mai multe demersuri dintr-un dosar penal, ei se uita pe fiecare solicitare in mod separat. Nu inteleg cum calculeaza procuratura generala, dar aceste demersuri nu includ si prelungirile lor.”

Mai mult, expertii considera ca oamenii legii au prezentat cifre mai mici, asa cum in ultima perioada societatea a criticat faptul ca judecatorii de instructie dau curs tuturor solicitarilor oamenilor legii. Printre acestea se numara si mandatele de arest, dar si autorizatiile de a intercepta convorbirile.