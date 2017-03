Convingea fete pe retelele de socializare sa se prostitueze, le ducea in Cipru, iar pentru fiecare dintre ele, primea cate 2 mii de euro. Schema pusa la cale de o tanara din Sangerei - VIDEO

Potrivit politiei, tanara in varsta de 21 de ani ii perfectase actele si o insotea pe o alta fata de 25 de ani care urma sa ajunga in Cipru. Suspecta si-a recunoscut vina si le-a povestit politistilor ca pentru fata racolata, urma sa primeasca 2 mii de euro de la un turc, care se afla in Cipru. Oamenii legii spun ca impreuna cu autoritatile de pe insula incearca sa identifice si alte victime, dar si complici ai schemei.