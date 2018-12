Copii de la scoala de tenis din Chisinau au avut parte de mai multe surprize. Au lasat rachetele de o parte si s-au distrat cu mai multe personaje din desene animate - VIDEO

Au muncit un an intreg, iar pentru asta au fost rasplatiti cu o sarbatoare in ajun de Craciun. Terenul de tenis s-a transformat in teren de joaca, cu personaje din desene animate.

„Imi place ca sunt personaje din poveste si ne fac diferite surprize."

„Mie foarte tare imi place aceasta sarbatoare, aici sunt multe jucarii, multi prieteni noi. Ma joc cu cuburile, construiesc turnuri sau le arunc in altii."

„Aici sunt multe jocuri, aici este Criper, Eliza, Minion foarte multi eroi."

Parintii spun ca odraslele lor au meritat din plin sarbatoarea.

„Unui copil sportiv nu ii este usor sa participe la matineu, iar aici totul este gandit. Energia pe care o au o pot folosi."

Festivalul tenisului in ajun de Craciun este la prima editie.

Maria AGAPI, DIRECTORUL SCOLII DE TENISTR: „Toti au lucrat mult in acest an, au muncit din greu si au avut multe antrenamente. Acesta este un cadou la sfarsit de an din partea scolii de tenis si a federatiei de tenis."

La sfarsit picii au avut parte de o surpriza - un tort imens de 50 de kilograme.