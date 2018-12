B C ”Mobiasbanca - Groupe Societe Generale” si-a propus sa dea start sarbatorilor de iarna si sa aduca zambete pe fetele copiilor. Micutii din mai multe orfelinate si scoli auxiliare au participat la un concert si au primit cadouri - VIDEO

Stela CIOBANU, secretar general Mobiasbancă - Groupe Société Générale: "Astazi ne-am propus sa dam startul sarbatorilor de iarna si consider ca este cea mai frumoasa oportunitate de a invita copiii din mai multe orfelinate, internate, copii cu nevoi speciale, in care am incercat sa le inducem in magia sarbatorilor de iarna.

Craciunul sper sa le aduca multe bucurii si multe sperante implinite. Astazi cu efortul colegilor mei, am reusit sa adunam peste 500 de copii din aceste orfelinate in care le-am creat o sarbatoare nemaipomenita, unica.

Au fost intilniti de catre diverse personaje din povestile iubite, intr-un format extraordinar, modern, foarte vesel, foarte dinamic, ca tocmai am iesit din sala si acolo sunt aplauze, zambete.

Este foarte imbucurator pentru noi ca am reusit pentru acesti copii, sa le rupem zambet, sa le aducem aceasta sarbatoare, pentru ca noi consideram ca copii nostri sant cei care se bucura de viata, indiferent de micile problemute pe care le au de sanatate si sper sa isi revina, dar aceasta stare de bine, acest zambet minunat, sant convinsa ca este si o terapie suplimentara pentru ei.

Noi pe langa faptul ca le-am organizart un concert unic, intr-un format deosebit, el nu va fi repetitiv pentru R. Moldova, mai mult decat atat, am pregatit si o surpriza, un cadou nemaipomenit pe nume Mobiruza, considerand ca buburuza este personajul, insecta care aduce noroc si speram ca seara de sara, ei vor avea sa spuna povesti, unor altora, astfel in cat aceasta Mobiruza sa fie prietenul apropiat."

Svetlana BIVOL, director Filarmonica Naţională: "Suntem gazda unui eveniment atat de efervescent, atat de foarte mare atmosfera, cu multa magie, muzicala, actoriceasca, cu atmosfera foarte frumoasa anume de sarbatori si chiar vreu sa le multumesc colegilor si prietenilor de la Mobiasbanca ca au venit cu aceasta frumoasa initiativa de a ii sustine pe acesti tineri copii, de a le oferi cadouri, dar mai ales ca ei sustin excelenta in toate si in arta in special, suntem parteneri si de fiecare data impreuna incercam sa facem lumea mai buna, or pentru acesti copii asta e foarte important acest lucru si ati vazut cate lucruri absolut neobisnuite se intimpla pe aceasta scena, copiii reactioneaza absolut diferi pentru ca de fiecare data vine altceva absolut neasteptat, absolut surprinzator.

In asta consta magia artei si efectul muzicii este unul foarte benefic, eu sunt convinsa ca acesti copii cand o sa iasa din aceasta sala, plini de emotii muzicale, plini de cadouri, cu parintii, cu educatorii lor, o sa tine minte foarte mult timp, acest eveniment care o sa le marcheze in primul rand aceste sarbatori de iarna si cred ca viata intreaga."

Aceştia au primit invitaţii personalizate la concert, având misiunea să-l ajute pe Moş Crăciun să dăruie bucurie fiecărui copil din lume. Zâmbetele şi voia bună au umplut sala. Copiii au primit daruri si au cantat alaturi de artisti.

*Acest articol este un produs comercial.