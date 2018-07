Copii din Pelinia sunt nevoiti sa stea acasa. Toate cele 4 gradinite din sat au fost inchise pe timp de vara. Parintii sunt revoltati la culme, pentru ca nu au cine sa-i lase pe cei mici - VIDEO

Parintii spun ca gradinitia “Licurici” din Pelenia era singura institutie prescolara din sat care urma sa fie deschisa pe timp de vara, deoarece a fost redeschisa acum trei luni in urma lucrarilor de reparatie, care au durat mai bine de una an.

Elena BALAN, PARINTE: “Vara este foarte periculos ca copii sa stea acasa. Ei se joaca, stau toata ziua in soare, in bazin pot sa raceasca, umbla cu chibriturile, chiar cu animalele se joaca si este periculos. Este mult mai sigur cand merg la gradinita.”

Ludmila GRITCO, BUNICA: “E foarte cald, te duci la deal trebuie sa iei copii dupa tine, ca parintii nu sunt. As vrea ca sa deschida ca este mai usor pentru copil. El se odihneste, el doarme la timp. Totusi este mai bine la gradinita.”

Maria Saratean, are o fetita de numai doi anisori care frecventeaza gradinita. De cand instituia s-a inchis, este nevoita sa-si ia copila cu ea la munca.

Maria SARATEAN, PARINTE: “E greu, stam toata ziua in soare, ne chinuim, fetita doarme in masina. Nu are cu cine stea, o iau cu mine. Gradinita s-a inchis, au inceput sa conecteze gradinita la apa potabila si de o saptamna nu au facut nimic.”

Cei mai nemultumiti sunt parintii copiilor cu varsta prescolara. Ei spun ca micutii trebie sa mearga la gradinita pentru a se pregati de 1 septembrie.

“Ea este ultimul an la gradinita si la anul se duce la scoala si vreau sa se deschida gradinita. Acasa nu am cu cine o lasa, sunt la lucru.”

Consilierii locali il acuza pe primar ca a decis sa sisteze activitatea gradinitei in plina vara, cand si celelalte trei institutii prescolare din sat si-au inchis usile din cauza ca personalul a plecat in concendiu.

Serhei POSTOLACHE, CONSILIER LOCAL: “L-a un moment dat s-a putut purcede si la solutia prin redirectionarea grupelor in celelalte institutii si formarea unor grupe mixte ceea ce cred ca administratia publica locala nu a dorit sa faca. Mai usor a fost de a sista activitatea.”

Primarul satului spune ca nu a avut de ales.

Titus SARATEANU, PRIMAR SATUL PELENIA: “Noi suntem obligati sa facem aceste reparatii, iar copiii sa fie acasa, incepand cu saptamna viitoare var activa deja doua gradinite in localitate.”

Gradinita “Licurici” din satul Pelenia este frecventata de 45 de copii.