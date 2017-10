Copiii de la o gradinita din capitala au indurat frigul mai bine de o saptamana. Motivul pentru care a fost deconectata caldura - VIDEO

La gradinita numarul 158 termometrul indica nu mai mult de 16 grade Celsius. Directoarea institutiei spune ca de vina ar fi tevile vechi, care s-au spart din cauza presiunii.

Natalia ALEXEI, DIRECTOARE GRADINITA 158: “Miercurea trecuta s-a reparat, cand am conectat agentul termic a aparut o alta situatie de avariere in subsol. Chemarea am facuto prin directia de sector, dar pentru ca suntem multe institutii ii asteptam.”

Pentru a se incalzi educatoarele conecteaza resourile electrice.

Cristina APARATU, EDUCATOR: “Face exercitii dinamice.”

Cristina APARATU, EDUCATOR: “Cu siguranta nu este aceeasi temperatura."

Natalia ALEXEI, DIRECTOARE GRADINITA 158: “Ati vazut ce se poate intampla dac le-am tine de diminetata pana seara in priza. Reteaua electrica este slaba din aceasta cauza noi nu putem sa conectam multe resouri in toata gradinita.“

Directia Educatia a promis ca agentul termic va fi conectat cel tarziu pana maine.