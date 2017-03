Copiii la Ungheni, mama - la Parma. I-au pregatit felicitari si asteapta ca mama, aflata la munca in Italia, sa vina acasa. Drama lor e drama intregii tari - VIDEO

Sarguinciosi si concentrati nevoie mare, Dumitras si Andreea puneau la punct astazi ultimele detalii din felicitarile de opt martie pentru mama lor.

De cum le-au incheiat, incepe o noua preocupare – cum sa faca asa incat acestea sa ajunga in mainile mamei. Complicata dilema. Mama e la mii de kilometri distanta de Ungheniul lor.

Antonina e plecata in Italia de 9 ani. Am intalnit-o la Parma acolo unde lucreaza in casa unor batrani. Cele cateva ore libere pe care le are duminica le petrece la biserica. Se roaga pentru copiii sai.

Cei doi micuti de 5 si 6 ani au fost crescuti, mai ca de cand se tin minte de sora mai mare. Veronica are acum 22 de ani si e mama si ea – s-a casatorit recent si are o fetita de 7 luni.

Veronica avea 14 ani cand mama a luat drumul strainatatii. Apoi au venit pe lume cei mici, dar mama a continuat sa plece – alta solutie nu avea.

Acasa Antonina isi supravegheaza mereu copiii prin skype, la telefon si din poza de pe masa micutilor. In timp ce ei traiesc si respira cu cu amintirile despre vizitele ei.

Iar Andreea abia asteapta sa vina seara ca sa-i spuna, la telefon, ce poezie a invatat pentru ea de 8 martie. Drama lor este drama intregii tari. O parte din parinti a reusit deja sa-si ia copiii alaturi. Totusi, potrivit IGP, 16 mii de copii din Moldova inca mai cresc departe de mama sau de tata.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Fenomenul migratiei este cel mai evident la sate acolo unde o multime de case sunt incuiate la fel ca aceasta, stapanii fiind plecati peste hotare. Mai bine de un milion de moldoveni muncesc acum in strainatate, iar din ei, potrivit biroului National de Statistica, peste 35 la suta sunt femei. Toate au plecat in cautarea unui viitor mai bun pentru ele si copiii lor.”

Un studiu al BNS arata ca cele mai multe moldovence se afla in Israel, urmeaza Italia, Turcia si Grecia. Aceeasi cercetare spune ca Moldova se hraneste din munca femeilor plecate - annual acestea transfera peste 700 de mii de euro in tara, iar asta constituie 10 la suta din PIB.

Sunt poate cei mai durerosi bani - scursi din dramele multor familii, din necazul mamelor plecate de langa copii si din dorul copiilor despartiti de mame.