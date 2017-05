Copilul de 2 ani din Floresti, disparut acum 7 zile, a fost gasit inecat in raul Raut: a fost purtat de ape 15 km de la locul disparitiei

Potrivit politiei din raionul Floresti, micutul a fost gasit de catre localnici acum o ora in raul Raut, in localitate Ghindesti. Potrivit autoritatilor copilul a fost dus de ape la aproximativ 10 - 15 kilometri de la locul in care a disparut. Urmeaza sa fie efectuata expertiza medico-legala pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului.

Micutul a disparut pe 9 mai dimineata in timp ce se juca pe malul raului Raut impreuna cu o verisoara de aceeasi varsta. Inca de marti seara scafandrii au lansat operatiunea de cautare, care a durat pana noaptea, dar fara rezultat. Copilul de doi ani venise impreuna cu mama sa la bunici, care locuieste chiar pe malul Rautului. Intr-un moment de neatentie a femeii, el a iesit din curte impreuna cu verisoara sa de aceeasi varsta.

Ultima data l-ar fi vazut o vecina cum se juca langa apa.

Stirea se actualizeaza.