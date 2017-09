Copilul de 9 ani din Comrat, care a fost muscat de un maidanez si a fost operat la un spital din capitala, se afla in stare grava. Acesta a fost atacat in timp ce se intorcea de la scoala - VIDEO

Un copil de 9 ani din Comrat a ajuns in stare grava, dupa ce a fost sfasiat de un maidanez. Baiatul se intorcea de la scoala cand a fost atacat si pus la pamant. Astazi copilul a fost adus in capitala, unde a fost supus unei interventii chirurgicale. El a fost muscat in mare parte de fata si ar putea ramane desfigurat.