Copilul de sapte luni de la Ungheni ar fi murit in urma unui soc infectios. Versiunea preliminara a medicilor legisti - VIDEO

Parintii acuza medicii din Ungheni ca nu au putut sa-i puna un diagnostic in patru ore si i-ar fi trimis prea tarziu la Chisinau cu o masina de ocazie. In replica directorul spitalului Raional din Ungheni a declarat pentru ProTV ca fetita nu era in stare grava cand a ajuns la ei si ca au facut tot ce au putut. Acesta mai spune ca parintii fetitei sunt de vina ca au ajuns greu in capitala. Ministerul Sanatatii si procuratura din Ungheni s-au autosesizat pe marginea acestui caz.