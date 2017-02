Corneliu Ghimpu, presedintele Victoriabank, martor al acuzarii in dosarul lui Platon: Se afla la Judecatorie. Ce a declarat fosta presedinta a bancii, dupa audieri - FOTO

UPDATE 13:35 Natalia Politova a iesit din sala de sedinta: "Da, m-au audiat trei ore. Am facut depozitii, iar acum sunt libera. Eu nu pot sa va spun mai multe".





Astazi, 21 februarie, la Judecatoria Buiucani are loc o noua sedinta de judecata in dosarul in care este cercetat omul de afaceri Veaceslav Platon. Astfel, la sedinta de astazi sunt audiati martori ai acuzarii. Printre acestia se regasesc Natalia Politova, fosta presedinta a Victoriabank, dar si actualul presedinte al bancii, Corneliu Ghimpu.

In aceste momente este audiata Natalia Politova, care in 2014 a fost inlaturata de la conducerea bancii dupa ce Consiliul de Adminitratie a demarat o ancheta interna de serviciu in scopul depistarii posibilelor prejudicii materiale aduse bancii de catre managementul executiv. In timpul anchetei, functiile Presedintelui bancii au fost preluate de catre Corneliu Ghimpu, pe atunci prim-vicepresedinte al bancii.

Astfel, acum, pe holurile Judecatoriei Buiucani se afla si nepotul liberalului Mihai Ghimpu care urmeaza sa fie audiat, dupa Natalia Politova, in calitate de martor al acuzarii.

"Nu va pot oferi detalii, intrucat procesul este unul inchis. Nu cred ca ar fi corect sa va spun ceva", a declarat Corneliu Ghimpu.