Corpul neinsufletit al femeii care si-a pierdut viata in accidentul din Romania, urmeaza sa fie adus acasa. Guvernul va acoperi cheltuielile de repatriere - FOTO

Tragedia s-a produs aseara, in apropiere de localitatea Marasesti, Romania. Autocarul cu 13 pasageri la bord a pornit din Italia si urma sa ajunga la Chisinau.

O moldoveanca si-a pierdut viata, una e in stare extrem de grava, iar alti cinci cetateni moldoveni au ajuns la spital cu diferite rani, dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat pe o sosea din Romania. In vehicul se aflau 13 persoane, toate din Republica Moldova.