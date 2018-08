Corpul neinsufletit al unui barbat, descoperit de catre trecatori, in raul Bac. Ce spune politia

Totul s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza. Potrivit politiei, corpul neinsufletit a fost descoperit in raul Bac, de cativa oameni care treceau prin zona. Imediat, cand s-au uitat in apa si si-au dat seama ca acolo se afla un barbat, acestia au anuntat autoritatile.

Deocamdata nu se cunoaste cum si in ce circumstante a ajuns barbatul in raul Bac. Va fi efectuata expertiza medico-legale pentru a se stabili cauzele decesului. Oamenii legii spun ca, vizual, barbatul ar avea in jur de 40-50 de ani. Urmeaza sa fie stabilita si identitatea victimei.