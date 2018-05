Corpul neinsufletit al unui barbat, descoperit de catre trecatori, intr-o fanatana de la Gratiesti. Ce spune politia

Totul s-a intamplat aseara, la Gratiesti. Potrivit politiei, corpul neinsufletit a fost descoperit de cativa oameni care treceau prin zona. Imediat, cand si-au dat seama ca acolo se afla un barbat, acestia au anuntat autoritatile.

Deocamdata nu se cunoaste cum si in ce circumstante a ajuns barbatul in fantana. Va fi efectuata expertiza medico-legale pentru a se stabili cauzele decesului. Oamenii legii spun ca, vizual, barbatul ar avea in jur de 50 de ani. Urmeaza sa fie stabilita si identitatea victimei.

Autoritatile au initiat un proces penal pe acest caz.

