Durere fara margini. Corpurile neinsufletile ale celor sase moldoveni decedati in accidentul produs in orasul Kaluga, aduse la Chisinau - GALERIE FOTO/LIVE TEXT

UPDATE 09:20 Chiar in aceste momente, salvatorii descarca sicriile. Acestea urmeaza sa fie transportate in localitatea de bastina, pentru a fi inmormantati. Medicii si psihologii supravegheaza procesul si sunt gata sa acorde sprijin rudelor si celor apropiati.

O masina specializata pentru repatrierea cadavrelor a ajuns ieri in Rusia pentru a aduce acasa trupurile celor sase moldoveni decedati in accidentul produs sambata, in orasul Kaluga.

Tot ieri au fost externate patru din cele opt persoane ranite. Acestea au pornit spre casa cu trenul. Ceilalti patru moldoveni spitalizati isi vor continua tratamentul in Rusia.

Tragedia s-a intamplat dupa ce o masina a intrat pe contrasens si a lovit in plin microbuzul inmatriculat in Republica Moldova. In urma impactului opt oameni s-au stins, dintre care sase moldoveni.